Павуки в хаті? Ось, що допоможе їх позбутися

Є дієві способи, які допоможуть усунути павуків

У кожного з нас хоча б раз з'являлися павуки у квартирі чи будинку. Зазвичай вони ховаються у закутках та важкодоступних місцях. Вони спричиняють дискомфорт і лякають своїм виглядом, тож хочеться якомога швидше позбутися цих комах. Також ми розповідали, як позбутися затхлого запаху на дачі.

Павуки з'являються у приміщенні, коли надворі холодно, а також, коли шукають їжу. Вони селяться у темних кутах, щілинах або там, де скупчуються інші комахи. Також їх можна побачити там, де висока волога та серед сміття. "Телеграф" розкаже, як позбутися "непроханих гостей".

Як позбутися павуків у домі

Зробіть вдома генеральне прибирання: пропилососьте всі кути, під шафами, ліжками, диванами та іншими меблями. Особливу увагу зверніть на плінтуси. Тоді помийте підлогу водою з лимонною кислотою, оцтом чи содою. Робіть це регулярно, а також провітрюйте приміщення.

Тримайте закритими всі щілини, у тому числі позбудьтеся тріщин у стінах і зайвих шпарин. Зверніть увагу на вентиляційні отвори та димохід, бо часто комахи виповзають саме звідти.

Великий павук у домі, фото з мережі

У теплі сезони встановлюйте на вікна москітні сітки. Це вбереже вас не лише від павуків, але й від мух і комарів.

Павуки ненавидять різні аромати, тож у пригоді стануть ефірні олії м’яти, евкаліпта, цитрусових. Достатньо обробити ними кути у кімнатах. Для кращого ефекту можна обробити поверхні розчином з оцту.

Ефективним способом боротьби з павуками стануть волоські горіхи або цитрусові. Треба порозкладати шматки на поверхнях, особливо у кутки.

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