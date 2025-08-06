Можна смажити яйця на асфальті? Шалена спека не дає перепочити Одесі (відео)

Українці відреагували бурхливо

В Одесі сьогодні зафіксована надзвичайно спекотна погода. Це змусило жителів міста проводити незвичайні експерименти з металевими поверхнями.

Мешканці міста продемонстрували у відео, наскільки сильно розігрілися металеві вставки на сходах через рекордну температуру повітря. Коли жителі полили водою з склянки металеві елементи сходів, почулися характерні звуки шкварчання, які нагадують приготування їжі на розігрітій сковорідці.

Проте за даними синоптиків, температура повітря в Одесі сьогодні сягнула +32 градусів тепла. У регіоні переважає малохмарна погода, що сприяє додатковому нагріванню металевих поверхонь під прямими сонячними променями.

Проте не всі повірили у достовірність такого явища. У соціальних мережах розгорнулася дискусія щодо реальності продемонстрованого експерименту.

Скептики висловлюють сумніви, зазначаючи, що для такої реакції метал має бути розігрітий до значно вищих температур – щонайменше до 150 градусів Цельсія. Деякі користувачі припускають, що це може бути інсценування або що відео було знято в інших умовах.

Інші жителі, навпаки, підтверджують екстремальну спеку в місті. Вони розповідають про те, що металеві поверхні дійсно настільки гарячі, що на них можна було б приготувати їжу. Окремі коментарі містять жартівливі припущення про те, що за такої температури можна смажити яйця прямо на асфальті або металевих конструкціях.

Раніше "Телеграф" писав, який сюрприз з погодою приготував для українців вересень.