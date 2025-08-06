Четвертий місяць літа скасовується? Вересень здивує українців погодою

Вересень обіцяє бути досить типовим для початку осені

Погода у вересні у першій декаді потішить українців мало не літнім теплом. Але потім температура поступово знижуватиметься.

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він розповів, якою буде погода у вересні.

За його словами, перші дні вересня будуть погожими. Опадів та сильного вітру не передбачається. А ось, під кінець першої декади температура почне знижуватись. Деркач каже, що особливо це відчутно буде вночі. В цей період також зросте ймовірність опадів, однак вони будуть досить слабкі, пояснив метеоролог.

Що цікаво, погода у вересні 2024 року дійсно була теплою, навіть спекотною. За даними Українського гідрометеорологічного центру, температурні показники сягали навіть +33 градусів тепла.

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Друга декада буде досить волога, як каже синоптик. Опади будуть помірні, а от середина місяця відзначиться посиленням дощів.

"Температура знизиться, і вже відчуватиметься "подих" осінніх днів. Насамкінець другої декади опадів стане менше, а в окремих регіонах вони повністю минуть", — сказав Деркач.

Третя декада вересня на самому початку знову відзначиться дощами. Температура знизиться, особливо вночі, втім, заморозків очікувати ще зарано.

У 20 числах вересня опадів стане значно менше, а насамкінець місяця вже почне вимальовуватися гарна погода без опадів, та й температура повітря підвищиться.

За словами Володимира Деркача, вересень обіцяє бути досить типовим для початку осені: з поступовим переходом від літнього тепла до помірно прохолодної погоди з періодичними опадами.

Раніше "Телеграф" писав, що народний синоптик вважає, що восени та у грудні українці зможуть насолодитися трьома періодами тепла.