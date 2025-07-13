Епічна негода всю ніч кошмарила Україну: де багато руйнувань, поранені та загиблий (відео)

Внаслідок падіння дерева, в тому числі, постраждала дитина

Вночі 10 липня низка міст України накрила сильна негода, внаслідок якої загинула одна людина та є постраждалі. Вітер був такої сили, що буквально зривав дахи будинків, валив дерева і навіть повалив поворотний баштовий кран.

Найбільше негода торкнулася Харкова та області, Дніпро та Полтави. "Телеграф" зібрав інформацію про наслідки нічного буяння природи.

Дощі цієї ночі супроводжувалися сильним вітром та грозами.

Харків та область

За даними ДСНС України, у Первомайському на Харківщині внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.

У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 особи.

У Основ’янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.

У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік.

У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран.

На Харківщині від ст. Катилівка у бік міста Мерефа впало дерево на електричний поїзд. Інформація про постраждалих не надходила.

Дніпро

Дніпро також накрив сильний ураган. Місцеві жителі опублікували у соцмережах відео, на якому видно, як блискавка вдарила буквально поряд із багатоповерховим будинком.

До цього на Дніпропетровщині пройшов сильний град. Вражаючі кадри були оприлюднені у мережі.

Полтава

Пізно ввечері Полтаву почали заливати сильні дощі, а в небі виднілися яскраві блискавки.

Внаслідок нічної негоди у місті повалило дерева.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями температура повітря підніметься вище +40 градусів.