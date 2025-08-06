Можно жарить яйца на асфальте? Безумная жара не дает отдохнуть Одессе (видео)

Украинцы отреагировали бурно

В Одессе сегодня зафиксирована очень жаркая погода. Это вынудило жителей города проводить необычные эксперименты с металлическими поверхностями.

Жители города продемонстрировали в видео, насколько сильно разогрелись металлические вставки на лестнице из-за рекордной температуры воздуха. Когда жители полили водой из стакана металлические элементы лестницы, послышались характерные звуки шкварки, напоминающие приготовление пищи на разогретой сковородке.

Однако, по данным синоптиков, температура воздуха в Одессе сегодня достигла +32 градусов тепла. В регионе преобладает малооблачная погода, что способствует дополнительному нагреву металлических поверхностей под прямыми солнечными лучами.

Однако не все поверили в подлинность такого явления. В социальных сетях развернулась дискуссия по поводу реальности продемонстрированного эксперимента.

Скептики выражают сомнения, отмечая, что для такой реакции металл должен быть разогрет до значительно более высоких температур – не менее 150 градусов Цельсия. Некоторые пользователи предполагают, что это может быть инсценировка или видео было снято в других условиях.

Другие жители, напротив, подтверждают экстремальную жару в городе. Они рассказывают о том, что металлические поверхности действительно настолько горячие, что на них можно было бы приготовить еду. Отдельные комментарии содержат шутливые предположения о том, что при такой температуре можно жарить яйца прямо на асфальте или металлических конструкциях.

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