Київ накрила негода. Вітер валить дерева, дощ ллє як з відра (фото та відео)

Сильний вітер валив дерева

Негода накрила Київ у середу, 6 серпня — у столиці пройшла злива з грозою. Крім того, сильний дощ місцями супроводжувався градом.

Кореспонденти "Телеграфа" зробили відео негоди. Також кадри зливи та її наслідків публікують у мережі. Окрім рясних опадів, на столицю налетів також сильний вітер. Він валив дерева.

Дерева падали просто на дорогу

Дерево впало на вулиці Ірпінській

Синоптики оголосили штормове попередження

Зазначимо, синоптики прогнозували негоду. Вони оголосили штормове попередження для кількох областей.

06 серпня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), — йдеться у повідомленні.

Чому Київ тоне після кожної зливи

Одна з головних причин регулярних підтоплень у Києві — критично зношена й застаріла дощова каналізація. Про це йдеться в проєкті рішення про Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки.

Більшість колекторів і труб було прокладено ще в 1950-1970-х роках. Вони розраховані на значно нижчі обсяги опадів та менш щільну забудову. Мережі часто мають малий діаметр, тріщини або повністю забиті, що суттєво знижує їхню здатність відводити воду.

Як розповідав "Телеграф", під час минулого потопу у Києві у мережі з'явилися жарти щодо негоди. Він був не так давно — 28 липня.