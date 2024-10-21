Вибори президента і референдум у Молдові: три причини, чому не варто квапитися з висновками

Суспільство в Молдові поділене 50 на 50 в питанні євроінтеграції, каже Роман Єделєв

Результати президентських виборів у Молдові 2024 року, а також референдуму про вступ країни в Євросоюз вказують на те, що прибічники європейського курсу Кишинева не мають суттєвої переваги над поборниками проросійського вектора розвитку, що може викликати у нинішньої глави держави Маї Санду у разі її переобрання чи у новообраного президента певні проблеми у майбутньому.

Про це юрист-міжнародник і доцент КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв розповів в коментарі "Телеграфу".

— Краще, звичайно, почекати остаточних результатів, — каже експерт. — Зараз [на референдумі по ЄС] трохи більше голосів у варіанту "Так". Але необробленими залишилися протоколи із частини закордонних дільниць. І цілком можливо, що це протоколи з дільниць у Росії з очевидним голосуванням. Зрештою, доволі цікаво.

Але, на думку юриста міжнародника, певні висновки вже можна зробити.

— Перш за все, ідея проведення референдуму себе не виправдала з політтехнологічної точки зору. Так, президентка Санду перемогла в першому турі (42,07%), але проросійський кандидат (Олександр Стояногло з 26,27% голосів. — Ред.) у другому турі зможе апелювати до результатів референдуму і мобілізувати проросійських виборців. Ще більше повірить у це і Москва. Тобто тепер вже далеко не настільки очевидними є результати другого туру президентських виборів, — каже Роман Єделєв.

Він наголошує, що референдуми як політтехнологія — це занадто небезпечна гра. Треба згадати й референдум щодо Брекзиту. Треба відмовлятися від таких ризиків.

— По-друге, ми отримали підтвердження, що суспільство в Молдові поділене 50 на 50 в питанні євроінтеграції. Про це давно говорять проросійські політики і тепер вони отримали підтвердження своїх слів. Навіть більше, вони говоритимуть, що більшість громадян у самій Молдові, не враховуючи діаспори, — проти євроінтеграції. Це небезпечний аргумент з непередбачуваними наслідками, — вважає доцент КНУ ім. Тараса Шевченка.

По-третє, референдум, хоч би якими результати були, сам по собі не змінить євроінтеграційний курс Молдови. Але якщо переможе варіант "Ні" на референдумі, і проросійський кандидат у другому турі, то тоді курс точно буде скориговано. Тобто ці президентські вибори знову можуть перетворитися на "історичні", чого від них ніхто не очікував, — каже Роман Єделєв.

Щодо скасування підтримки Бухарестом європрагнень Кишинева та Києва у разі перемоги євроскептиків, то треба чекати результатів другого туру виборів, вважає експерт.

— Автоматично підтримка з боку ЄС і Румунії не припиниться у будь-якому разі. Тому тут прогноз робити зарано, — підсумував Роман Єделєв.

Нагадаємо, директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі "Телеграфу" заявив, що Санду стане мішенню для Путіна.