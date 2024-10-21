Выборы президента и референдум в Молдове: три причины, почему не стоит торопиться с выводами

Общество в Молдове разделено 50 на 50 в вопросе евроинтеграции, говорит Роман Еделев

Результаты президентских выборов в Молдове 2024 года, а также референдума о вступлении страны в Евросоюз указывают на то, что сторонники европейского курса Кишинева не имеют существенного преимущества над поборниками пророссийского вектора развития, что может вызвать у нынешнего главы государства Майи Санду в случае ее переизбрания или у новоизбранного президента определенные проблемы в будущем.

Об этом юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев рассказал в комментарии "Телеграфу".

— Лучше, конечно, подождать окончательных результатов, — говорит эксперт. — Сейчас [на референдуме относительно ЕС] чуть больше голосов у варианта "Да". Но необработанными остались протоколы с части зарубежных участков. И вполне возможно, что это протоколы с участков в России с очевидным голосованием. В конце концов, довольно интересно.

Но, по мнению юриста международника, некоторые выводы уже можно сделать.

— Прежде всего, идея проведения референдума не оправдала себя с политтехнологической точки зрения. Да, президент Санду победила в первом туре (42,07%), но пророссийский кандидат (Александр Стояногло с 26,27% голосов. — Ред.) во втором туре сможет апеллировать к результатам референдума и мобилизовать пророссийских избирателей. Еще больше поверит в это и Москва. То есть теперь уже далеко не столь очевидны результаты второго тура президентских выборов, — говорит Роман Еделев.

Он отмечает, что референдумы как политтехнология – это слишком опасная игра. Надо упомянуть и референдум по Брекситу. Следует отказываться от таких рисков.

— Во-вторых, мы получили подтверждение, что общество в Молдове поделено 50 на 50 в вопросе евроинтеграции. Об этом давно говорят пророссийские политики, и теперь они получили подтверждение своих слов. Более того, они будут говорить, что большинство граждан в самой Молдове, не считая диаспор, — против евроинтеграции. Это опасный аргумент с непредсказуемыми последствиями, — считает доцент КНУ им. Тараса Шевченко.

В-третьих, референдум, какими бы результаты ни были, сам по себе не изменит евроинтеграционный курс Молдовы. Но если победит вариант "Нет" на референдуме и пророссийский кандидат во втором туре, то тогда курс точно будет скорректирован. То есть эти президентские выборы снова могут превратиться в "исторические", чего от них никто не ожидал, — говорит Роман Еделев.

Что касается отмены поддержки Бухарестом евроустремлений Кишинева и Киева в случае победы евроскептиков, то следует ждать результатов второго тура выборов, считает эксперт.

— Автоматически поддержка ЕС и Румынии не прекратится в любом случае. Поэтому здесь прогноз делать рано, — подытожил Роман Еделев.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" заявил, что Санду станет мишенью для Путина.