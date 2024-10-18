Тбілісі догралося? Саміт Євроради фактично зупинив процес вступу Грузії до ЄС

Єврорада очікує, що парламентські вибори в Грузії будуть вільними та справедливими відповідно до міжнародних стандартів

На саміті Європейської ради 17 жовтня фактично було зупинено процес прийому Грузії до Європейського Союзу. Таким чином Євросоюз відреагував на все більш проросійський вектор цієї країни.

Про це сказано у документі, який опубліковано на сайті Євроради. Там зазначається, що ЄС готовий підтримати на європейському шляху грузинський народ (але не уряд).

Водночас Єврорада висловлює занепокоєння тим курсом, який взяла грузинська влада, оскільки цей шлях суперечить цінностям і принципам, на яких заснований Європейський союз. Уряду Грузії потрібно змінити курс, або прийняти як факт те, що вступити в ЄС країна не зможе.

"Європейська рада нагадує, що такий курс дій ставить під загрозу європейський шлях Грузії та де-факто зупиняє його. Вона закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. ЄС продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", – зазначається у документі.

Окрім цього, Єврорада очікує, що парламентські вибори в Грузії будуть вільними та справедливими відповідно до міжнародних стандартів. Грузії рекомендується допустити на вибори міжнародних та національних спостерігачів. Також грузинський проросійський уряд застерігають від тиску на вільні та незалежні ЗМІ. З іншого боку, ЄС все ще підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейська рада наголошує на незмінній прихильності Європейського союзу до мирного врегулювання конфліктів і своєї політики невизнання та залучення", – резюмували члени ЄС у документі.

Нагадаємо, проросійська партія "Грузинська мрія", яка знаходиться при владі у Грузії, у своїй передвиборчій агітації на виборах до парламенту використовує маніпулятивні банери на яких показані зруйновані Росією українські міста. Їх порівнюють з містами Грузії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на вулицях Грузії розпочалися протести проти закону про іноагентів. 13 травня до протестів приєдналися студенти з основних вишів Грузії. Вони проігнорували заняття до навчальних закладів Тбілісі, Кутаїсі та Батумі. Поліція своєю чергою розганяла мітингувальників.