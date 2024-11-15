Успішний досвід Хорватії стане в нагоді для повоєнної трансформації України, — Олена Кондратюк

Досвід Хорватії, яка після війни 1991-1995 років змогла досягти високого рівня розвитку і стати членом ЄС та НАТО, може стати прикладом для України у процесі повоєнної відбудови і реформ.

Про це заявила віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк за підсумками робочого візиту до Хорватії на чолі делегації з депутатів Верховної Ради України.

У ході візиту Олена Кондратюк провела зустрічі зі спікером та віцеспікером хорватського Сабору Ґорданом Яндроковичем і Желько Рейнером, а також із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Іваном Анушевичем, віцепрем’єр-міністром — міністром хорватських ветеранів Томо Медведом.

З головою хорватського парламенту Ґорданом Яндроковичем

"Хорватія — країна, яка пережила криваву війну лише 30 років тому. Вона має найсвіжіший досвід повоєнної відбудови на європейському континенті. І цей досвід дуже успішний: уже в 2009 році Хорватія стала членом НАТО, а у 2013 році вступила до ЄС", — зазначила заступниця голови Верховної Ради України.

Вона розповіла, що зараз Хорватія долає ті виклики, з якими доведеться стикнутися і Україні — зокрема, демографічну кризу, проблему соціальної адаптації ветеранів, інтеграції деокупованих територій. У Хорватії створено окремі міністерства демографії та ветеранської політики, що може стати хорошим досвідом і для України.

З віцепремʼєр-міністром-міністром оборони Хорватії Іваном Анушевичем

Із 2022 року Хорватія надала Україні майже 300 млн євро підтримки: військової, гуманітарної та фінансової. Було передано 67 машин для розмінування. 57 українських військових вже пройшли через програму реабілітації в Хорватії, нині формується нова група на 20 осіб. Незабаром Хорватія передасть Україні 30 танків М-84 і 30 бойових машин піхоти М-80 зі свого поточного складу.

"Ми розуміємо, що ви потребуєте більшої підтримки, зокрема, від ЄС. Хорватія суттєво допомагає Україні, але буде допомагати ще більше. Надаватимемо стільки, скільки зможемо", — запевнив Олену Кондратюк прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

З віцеспікером хорватського парламенту Желько Рейнером

Під час візиту віцеспікерка Олена Кондратюк відвідала українських військових, які проходять реабілітацію у Хорватії.

З українськими військовими, які перебувають на реабілітації в Хорватії

"Наші військові проходять лікування в багатьох країнах Європи, а Хорватію ми розглядаємо як країну, що має особливий досвід лікування військових, які отримали поранення на полі бою. Відзначу, що тут надзвичайно добре ставлення до наших захисників і ветеранів. Ми щиро вдячні за таку увагу і турботу нашим хорватським друзям!" — зазначила Олена Кондратюк.