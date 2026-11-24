Не пропустіть останній шанс у листопаді: в "АТБ" обіцяють знижки до 55%
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У торговельних залах акційні товари позначать спеціальними цінниками
У супермаркетах "АТБ" наприкінці листопада покупці зможуть скористатися ще однією можливістю придбати товари зі значними знижками. Спеціальна пропозиція охопить вибрані позиції, а розмір економії сягатиме 55%.
Коли відбудеться останній етап акції "Кожна п’ятниця знижкова" та скільки часу діятимуть спеціальні ціни, повідомляє "Телеграф" із посиланням на пресслужбу корпорації "АТБ-Маркет".
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Фінальний етап запланований на п’ятницю, 27 листопада 2026 року. Знижки до 55% поширюватимуться на окремі товари та діятимуть лише один день. Додаткових умов для участі в акції немає.
У листопаді пропозицію розділили на чотири одноденні етапи. Попередні знижкові п’ятниці відбулися 6, 13 та 20 листопада, а 27 листопада покупці матимуть останню нагоду скористатися акцією цього місяця.
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