Наприкінці 2025 року адвокати підприємниці домоглися зняття арешту з гривневих коштів

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Слідство дійшло висновку, що офіційних доходів сім’ї недостатньо, щоб пояснити походження всієї суми, яку Марія Трифонова, громадянська дружина колишнього заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського, вивезла з України до Польщі. У матеріалах кримінального провадження фігурують 1,6 млн євро.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Судді, які потрапили в корупційний скандал, повернули на посаду одіозного митника: Держмитслужба оскаржить рішення"

Відомості про вивезення грошей є у судових матеріалах. Історія з активами сім’ї знову опинилася у центрі уваги після того, як 3 листопада 2026 року апеляційний суд ухвалив поновити Черкаського на посаді. У відповіді на запит "Телеграфа" Держмитслужба повідомила, що оскаржить це рішення.

Як наслідок оцінило доходи сім’ї

За підрахунками слідства, до 30 червня 2022 року законні доходи Черкаського та Трифонової могли забезпечити грошові активи не більше ніж на 16 млн грн, 75 тис. євро та 255 тис. доларів. Правоохоронці зіставили ці суми із грошима, які вивезли до Польщі.

Руслан Черкаський

У рамках розслідування можливого незаконного збагачення Черкаського заарештували банківські рахунки Тріфонової. Згідно з судовими матеріалами, на них перебували 23 832 євро та понад 22,72 млн грн. Скасування арешту стосувалося гривневих коштів у Sense Bank.

Будинок у Ходосівці, приміщення клініки та автомобілі

Вищий антикорупційний суд також заарештовував нерухомість, пов’язану із Трифоновою. Йшлося про будинок площею 299,7 кв. м у селі Ходосівка Київської області та нежитлових приміщеннях за адресою Набережно-Рибальська дорога, 5, у Києві. Там розташована її клініка.

У матеріалах виробництва згадувалися Mercedes-Benz G 350 D та Bentley Continental GT.

Mercedes-Benz G 350 D та Bentley Continental GT згадувалися в матеріалах кримінального провадження.

Ще два автомобілі були зареєстровані на компанію "Тріфонова МД": білий Mercedes-Benz G-Class 2020 року випуску та синя Tesla Model Y 2021 року випуску. Перший оцінювали більш ніж у 100 тис. доларів, другу – приблизно 25 тис. доларів. В оголошенні про продаж Mercedes-Benz G-Class коштувала 107 тисяч доларів.

Як змінювався бізнес Трифонової

Спочатку компанією "Тріфонова МД" володіли Марія Трифонова та Анатолій Черкаський. У січні 2025 року її єдиною власницею та керівницею стала мати підприємниці Таїсія Сторожук. Раніше вона працювала керівником проектів у Національному банку України.

19 червня 2026 року Трифонова та Юлія Юрченко заснували компанію "МЕДХАУЗ ЛТД" зі статутним капіталом близько 14,44 млн грн. Трифоновій належить 75% компанії – частка номінальною вартістю близько 10,83 млн грн. Нову компанію зареєстрували за тією ж адресою, де знаходиться клініка.

"Держмитслужба як одна із сторін у справі оскаржуватиме це судове рішення у Верховному суді в установленому законодавством порядку, у тому числі з урахуванням процесуальних термінів, визначених Кодексом адміністративного судочинства України", – йдеться у відповіді за підписом заступника голови Держмитслужби Руслана Даменцова.

Фрагмент відповіді Держмитслужби

Як повідомляв "Телеграф", у 2023 році НАЗК виявило, що заступник голови Державної митної служби отримав від батька-пенсіонера 150 тисяч доларів, хоча у батьків не було таких коштів у публікації про цей епізод. У тому ж матеріалі йдеться про більш ніж 250 обшуків у вересні 2026 року та підозри щодо 27 учасників організованої групи. Це дає контекст історії з активами сім’ї, але саме по собі не доводить походження вивезених до Польщі 1,6 млн. євро.