Які відносини будуть в України та Польщі після скандалу: ШІ назвав три сценарії

Чимало залежить від того, наскільки історичні суперечки вплинуть на політику

Погіршення відносин між Польщею та Україною викликає чимало питань, особливо після того, як польський президент Кароль Новроцький позбавив Ордену Білого Орла президента Володимира Зеленського. На які сценарії розвитку подій можуть розраховувати Київ та Варшава?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ), аби з'ясувати це. Зауважимо, що прогнози робили ChatGPT та Gemini.

Які сценарії розвитку відносин чекають Польщу та Україну

Обидва ШІ назвали три найімовірніших сценарії: оптимістичний, реалістичний та песимістичний. Велику роль у тому, який дійсно справдиться, відіграє те, чи дозволять держави історичним суперечкам стати керуючими в політиці.

Оптимістичний сценарій — ймовірність 25-30%

Як каже ChatGPT, у цьому випадку Україна досягає значного прогресу у питанні вступу в ЄС, а Польща стає одним з головних лобістів української євроінтеграції. Історичні питання так і залишається, але сторони не вплутують їх у політику. Етап відбудови та відновлення України створює підґрунтя для спільних проєктів та бізнесу. За цього сценарію Польща поступово стає ключовим партнером України, на тлі чого емоційна напруга спадає та формується довгостроковий двосторонній союз.

Gemini додає, що за вдалого посередництва нейтральної сторони, до прикладу, США на чолі з Дональдом Трампом, сторони обирають компроміс: Україна ексгумує тіла, а Польща знімає вето на економічні преференції в ЄС.

Прогнози Gemini

Базовий сценарій — ймовірність 50-60%

Польща та Україна залишаються партнерами, але історичні суперечки не вщухають, як і питання щодо аграрного експорту, перевезень тощо. Політики починають використовувати чутливі теми, які підбурюють суспільні настрої, але попри напругу, Україна та Польща уникають серйозного розриву. Внаслідок цього співпраця на певному рівні залишається, але значний розвиток економічних зв'язків не відбувається. Окрім цього, в медіа обох країн регулярно виникають дипломатичні кризи, які впливають на настрої суспільства.

Песимістичний сценарій — ймовірність 15-20%

За цього варіанту, каже ChatGPT, історичні конфлікти стають провідними в політиці та посилюють вже існуючі торгівельні, аграрні суперечки. Недовіра суспільства до країни-партнера зростає, а експлуатація політиками національної риторики сягає піка. Внаслідок чого Польщу та Україну чекають часті дипломатичні конфлікти та блокування певних ініціатив Києва на міжнародному рівні.

Схожі прогнози робить й Gemini, однак додає ще можливі суди та постійні жорсткі торги щодо мит та економіки. Підґрунтям для цього стають історичні суперечки. Згодом відносини України та Польщі доходять до затяжної кризи, що гальмує євроінтеграцію Києва.

Прогнози для відносин Польщі та України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Де будуть відносини Польщі та України через 5 років (у 2031)

Фактично, на думку ШІ, навіть песимістичний сценарій не передбачає повного розриву відносин між країнами. Однак одним з маркерів буде вступ України до ЄС та реакція Польщі на це. Основним стримуючим фактором, штучний інтелект називає, географію та економіку країн.

Втім чекати на те, що відносини Польщі та України повернуться до тих, які були на початку повномасштабного вторгнення не слід. Адже наразі вони набувають партнерського та трохи егоїстичного характеру, коли країна у першу чергу думає про себе та свій народ.

Для довідки

Одним з головних факторів погіршення відносин Польщі та України є історичні суперечки. Йдеться про Волинську трагедію та діяльність УПА. У Польщі ці теми надзвичайно чутливі і часто використовуються у внутрішній політиці.

Волинська трагедія (у Польщі відома як Волинська різанина) — це взаємні етнічні чистки українського та польського населення, здійснені Українською повстанською армією (УПА) та польською Армією Крайовою за підтримки польських батальйонів у 1943–1944 роках.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Зеленський відправив Орден Білого Орла "Новою поштою".