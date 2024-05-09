Може боляче вдарити по кишені: що робити, якщо зірвали пломбу на лічильнику води

Пошкодження все одно можуть помітити

Іноді трапляються випадки, коли на лічильниках води зривається пломба. Це може статись навіть випадково.

"Телеграф" розповідає, що робити у такому випадку та чим загрожує ігнорування зірваної пломби. Зрив або пошкодження пломби може відбути, наприклад з вини домашньої тварини, при прибиранні чи під час ремонтних робіт.

Якщо це сталося, необхідно як можна швидше, звернутися до вашого постачальника послуг та написати заяву про факт несанкціонованого зняття пломби. Крім того, потрібно подати заявку на повірку та повторне опломбування лічильника та дочекатися приходу контролера.

У заяві обов'язково потрібно вказати причину зриву чи пошкодження пломби. При повірці лічильника фахівці визначать, чи було незаконне втручання в роботу вимірювального приладу.

Приховувати факт пошкодження пломбування на лічильниках від представників водоканалу не рекомендується. В майбутньому при виявленні цих обставин в ході перевірки користувачеві буде здійснений перерахунок за нормою з дати останньої фактичної повірки лічильника до моменту, коли буде проведено повторне опломбування.

Варто зазначити, що штраф за зірвану пломбу може складати до 20 тисяч гривень. Якщо її було зірвано або пошкоджено навмисне, то штраф розраховується, виходячи із середніх значень споживання води. Якщо не повідомити про зрив пломби, розмір штрафу встановлюється, виходячи з десятиразового обсягу

Раніше "Телеграф" писав про штрафи через порушення умов експлуатації лічильників газу. В деяких випадках санкції можуть бути вищими за 100 тисяч гривень.