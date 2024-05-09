Может больно ударить по карману: что делать, если сорвали пломбу на счетчике воды

Повреждения все равно могут заметить

Иногда бывают случаи, когда на счетчиках воды срывается пломба. Это может произойти даже случайно.

"Телеграф" рассказывает, что делать в таком случае и чем грозит игнорирование сорванной пломбы. Срыв или повреждение пломбы может произойти, например, по вине домашнего животного, при уборке или во время ремонтных работ.

Если это произошло, необходимо как можно скорее обратиться к поставщику услуг и написать заявление о факте несанкционированного снятия пломбы. Кроме того, необходимо подать заявку на поверку и повторное опломбирование счетчика и дождаться прихода контроллера.

В заявлении обязательно следует указать причину срыва или повреждения пломбы. При поверке счетчика специалисты определят, было ли незаконное вмешательство в работу измерительного прибора.

Скрывать факт повреждения пломбировки на счетчиках от водоканалов не рекомендуется. В будущем при обнаружении этих обстоятельств в ходе проверки пользователю будет произведен перерасчет по норме с даты последней фактической поверки счетчика до момента, когда будет произведено повторное опломбирование.

Следует отметить, что штраф за сорванную пломбу может составлять до 20 тысяч гривен. Если она была сорвана или повреждена умышленно, то штраф рассчитывается исходя из средних значений потребления воды. Если не сообщить о срыве пломбы, размер штрафа устанавливается, исходя из десятикратного объема.

Ранее "Телеграф" писал о штрафах из-за нарушения условий эксплуатации счетчиков газа. В некоторых случаях санкции могут быть выше 100 тысяч гривен.