Час перевірки лічильників: українцям пояснили, як і чому це робити саме зараз

Клієнти повинні самостійно замовляти перевірку

Українці повинні оплачувати комунальні послуги в повному обсязі та робити повірку лічильників. Причому це потрібно робити вчасно, щоб уникнути зайвих нарахувань. І прямо зараз для цього саме час.

Про це повідомили у Київтеплоенерго. Для початку нагадаємо, що якщо лічильник, встановлений у квартирі, потребував перевірки, але не пройшов її, то користувач платитиме не за фактичне споживання за лічильником, а за формулою. Тобто людина переплачуватиме.

Відповідно до законодавства про метрологію квартирні лічильники теплової енергії та гарячої води підлягають періодичній повірці. Зазвичай – кожні 4 роки (залежно від виробника). І прямо зараз, зазначили у Київтеплоенерго, для людей, у яких добігають кінця строки, саме час це зробити. Річ у тому, що закінчення опалювального сезону найзручніший час для повірки. Якщо встигнути це зробити до наступного опалювального сезону, можна буде не перейматися коректністю нарахувань наступної зими.

Як замовити повірку

Клієнти повинні самостійно замовляти перевірку, яку проводять лише сертифіковані організації. Їхній перелік – на сайті Мінекономіки за посиланням: https://cutt.ly/vwOkmsCh. Замовити повірку можна у ЦКС.

Перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно в паспорті лічильника, свідоцтві про повірку або запитати інформацію в Центрі комунального сервісу (ЦКС).

Важливо! Повірка лічильників тепла здійснюється з демонтажем, тому після монтажу вже повіреного приладу необхідно замовити опломбування (послуга безкоштовна). Подати заявку можна за тел. (044) 247-40-40 або на сайті ЦКС у розділі "Дистанційне обслуговування" за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вибрати лічильник для світла, щоб заощадити кошти.