Може вдарити по кишені: навіщо і як потрібно проводити повірку лічильників води

Це потрібно робити регулярно

Україні з червня 2023 року поновили повірки побутових лічильників електроенергії, тепла, газу та води. Зокрема, лічильники на воду повіряти потрібно кожні чотири роки.

Якщо лічильник, встановлений у квартирі, потребував повірки, але не пройшов її, то користувач буде сплачувати не за фактичне споживання по лічильнику, а за формулою. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пише ua-energy.org.

За його словами, у такому випадку сума у платіжці може суттєво перевищувати ту, яку сплачували раніше. Попенко зазначив, що вона може бути вдвічі або втричі більше, ніж фактичне споживання.

Для проведення повірки лічильника потрібно звернутись до відповідної організації, яка цим займається у вашому населеному пункті. Варто зазначити, що загальна сума і сервіс проходження повірки у населених пунктах різняться. Вартість можна перевірити, зазирнувши у калькуляцію послуг, яка є на сайті конкретного підприємства.

Повірка квартирного лічильника води без його демонтажу (за допомогою переносної проливної установки) у Львові коштує 271,80 грн. Але до цієї суми слід додати інші витрати: вартість розпломбування та опломбування (31,20 та 34,20 грн), доїзду (78 грн). Отже, загальна сума – 415 грн. Повірка без установки коштує 219 грн. Якщо додати до цього інші витрати, зокрема, на демонтаж і монтаж (відповідно 127,80 грн та 133,80 грн), а також доїзд, то загальна сума становитиме 640 грн.

А от у "Київводоканалі" повірка лічильника (демонтаж, подання на повірку, монтаж, транспортування, опломбування, лічильника Ø15 мм, внесення інформації) коштує 535,72 грн. Повірка лічильника за умови самостійної доставки – 124,07 грн, повірка лічильника без демонтажу – 400 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, навіщо ставити індикатор на лічильник електроенергії. Для деяких користувачів цей пристрій украй необхідний.