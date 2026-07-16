Ректорка ХНУ Тетяна Кагановська: Роль університетів в Україні та у світі змінюється

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Сучасний університет більше не є місцем, де людина отримує диплом раз на все життя. Ця модель поступово відходить у минуле, і особливо це відчутно в Україні сьогодні, під час війни, вважає Тетяна Кагановська.

В інтерв’ю УНІАН ректорка Харківського національного університету ім. Каразіна розповіла про зміни, які переживає вища освіта:

"Довгий час університет сприймався як етап життя: прийшов у сімнадцять років, здобув освіту, вийшов у професію. Але сучасний світ давно вийшов за межі такої логіки, а війна лише прискорила ці зміни. Сьогодні університет має ставати простором, куди людина може повертатися в різні періоди життя – щоб здобути першу професію, перекваліфікуватися, знайти підтримку після втрат, реалізувати ідею, провести дослідження чи просто відчути, що ти не один".

Кагановська розповіла, що в умовах прифронтового Харкова Каразінський університет був змушений шукати нові можливості надавати якісну освіту. Наразі в ХНУ навчаються 16 тис. студентів за 47 спеціальностями, в т.ч. іноземні студенти. Найбільш популярними є медицина, право, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, психологія, англійська мова і комп’ютерні науки.

На думку Кагановської, в Україні необхідно розвивати цікавість до природничих спеціальностей. Каразінський університет використовує свої наукові школи для популяризації цих напрямів ще на етапі шкільної освіти:

"Природничі науки сьогодні – це основа технологічного розвитку, інновацій і майбутніх відкриттів. Велику роль відіграють сучасні освітні простори, зокрема "Музей науки", створений за сприяння Малої академії наук України в освітньо-науковому просторі "Ландау". Такі ініціативи дозволяють молоді побачити науку як живий процес – як дослідження, експеримент і шлях до розуміння світу".