Ректор ХНУ Татьяна Кагановская: Роль университетов в Украине и мире меняется

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Современный университет больше не является местом, где человек получает диплом раз на всю жизнь. Эта модель постепенно уходит в прошлое, что особенно ощутимо в Украине сегодня, во время войны, считает Татьяна Кагановская.

В интервью УНИАН ректор Харьковского национального университета им. Каразина рассказала об изменениях, которые переживает высшее образование:

"Долгое время университет воспринимался как этап жизни: пришел в семнадцать лет, получил образование, вышел в профессию. Но современный мир давно вышел за пределы такой логики, а война только ускорила эти перемены. Сегодня университет должен становиться пространством, куда человек может возвращаться в разные периоды жизни, чтобы получить первую профессию, переквалифицироваться, найти поддержку после потерь, реализовать идею, провести исследования или просто почувствовать, что ты не один".

Кагановская рассказала, что в условиях прифронтового Харькова Каразинскому университету пришлось искать новые возможности давать качественное образование. В настоящее время в ХНУ учатся 16 тыс. студентов по 47 специальностям, в т.ч. иностранные студенты. Наиболее популярны медицина, право, менеджмент, маркетинг, международные отношения, психология, английский язык и компьютерные науки.

По мнению Кагановской, в Украине необходимо развивать интерес к естественным специальностям. Каразинский университет использует свои научные школы для популяризации этих направлений еще на этапе школьного образования:

"Естественные науки сегодня – это основа технологического развития, инноваций и будущих открытий. Большую роль играют современные образовательные пространства, в частности, "Музей науки", созданный при содействии Малой академии наук Украины в образовательно-научном пространстве "Ландау". Такие инициативы позволяют молодежи увидеть науку как живой процесс – исследование, эксперимент и путь к пониманию мира".