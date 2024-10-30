Продовжує справу покійного батька-путініста: що відомо про сина Олександра Маслякова і як виглядає його дружина (фото)

Олександр займається розвитком КВК та підключив до цієї справи свою дружину

У вересні 2024 року пішов із життя російський телеведучий Олександр Масляков, який підтримував убивства українців. У нього залишився син Олександр, який також є досить яскравою фігурою на російському телебаченні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз та чим займається Олександр Масляков-молодший. Також ми дізналися про подробиці його особистого життя.

Що відомо про сина Олександра Маслякова

Враховуючи, що Олександр народився в сім’ї творців Клубу веселих і кмітливих (КВК), він з дитинства був залучений до проєкту. Він не просто спостерігав за грою по телевізору, але бачив усю "кухню" цієї гумористичної програми. Масляков-старший часто брав сина на репетиції, але той спочатку не планував йти його стопами.

Олександр Масляков разом із сином

Відомо, що Олександр Масляков-молодший закінчив МДІМВ, він цікавився політикою та економікою. Але розвивати кар’єру дипломата він не став. Під час навчання в університеті Олександр зустрів своє кохання — Ангеліну Мармеладову. Дівчина допомагала йому готуватися до іспитів і в якийсь момент їхня дружба переросла у стосунки, а незабаром і офіційний шлюб. У пари у 2006 році народилася дочка Таїсія.

Олександр Масляков-молодший разом із дружиною та донькою

Невістка Маслякова працювала публіцистом та журналістом, навіть працювала в Раді Федерації. Але Масляков-старший запропонував Ангелині приєднатися до їхнього сімейного бізнесу, і дівчина погодилася. Вона стала директором Будинку КВК та очолювала "КВК Кафе", а також "КВК Сувенір". Окрім цього, Ангеліна захоплюється письменством, вона написала кілька романів.

Як виглядає дружина Олександра Маслякова-молодшого

Єдиний син Маслякова також зайнявся розвитком сімейної справи, він був ведучим Прем’єр-ліги КВК, а ще дав старт таким програмам як "Поза грою" та "Перша ліга КВК". У 2024 році Масляков-молодший став єдиним власником КВК, оскільки його батьки остаточно пішли зі складу власників компанії "АМік". Його дружина продовжує керувати деякими структурами компанії, і дочка Таїсія також пішла стопами батька та діда — дівчина вела дитячий КВК.

Внучка екс-головного ведучого КВК Олександра Маслякова

Відомо, що покійний Масляков підтримував путінський режим та агресію проти України. Його син Олександр зайняв аналогічну позицію. Під його керівництвом команда КВК виступала в окупованому Донбасі, також гумористи побували у розбомбленому Маріуполі, Мангуші та Новоазовську. Сина російського телеведучого, як і його покійного батька, внесено до бази "Миротворець" ще 2017 року за пропаганду війни.

Олександр Масляков-молодший став єдиним власником КВК

"Телеграф" писав раніше, що вдові Маслякова прилетів штраф за невдалий кадр із "КВК". Жінка була оштрафована за "зловживання свободою ЗМІ" у Росії.