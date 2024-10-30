Продовжує справу покійного батька-путініста: що відомо про сина Олександра Маслякова і як виглядає його дружина (фото)
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Олександр займається розвитком КВК та підключив до цієї справи свою дружину
У вересні 2024 року пішов із життя російський телеведучий Олександр Масляков, який підтримував убивства українців. У нього залишився син Олександр, який також є досить яскравою фігурою на російському телебаченні.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз та чим займається Олександр Масляков-молодший. Також ми дізналися про подробиці його особистого життя.
Що відомо про сина Олександра Маслякова
Враховуючи, що Олександр народився в сім’ї творців Клубу веселих і кмітливих (КВК), він з дитинства був залучений до проєкту. Він не просто спостерігав за грою по телевізору, але бачив усю "кухню" цієї гумористичної програми. Масляков-старший часто брав сина на репетиції, але той спочатку не планував йти його стопами.
Відомо, що Олександр Масляков-молодший закінчив МДІМВ, він цікавився політикою та економікою. Але розвивати кар’єру дипломата він не став. Під час навчання в університеті Олександр зустрів своє кохання — Ангеліну Мармеладову. Дівчина допомагала йому готуватися до іспитів і в якийсь момент їхня дружба переросла у стосунки, а незабаром і офіційний шлюб. У пари у 2006 році народилася дочка Таїсія.
Невістка Маслякова працювала публіцистом та журналістом, навіть працювала в Раді Федерації. Але Масляков-старший запропонував Ангелині приєднатися до їхнього сімейного бізнесу, і дівчина погодилася. Вона стала директором Будинку КВК та очолювала "КВК Кафе", а також "КВК Сувенір". Окрім цього, Ангеліна захоплюється письменством, вона написала кілька романів.
Єдиний син Маслякова також зайнявся розвитком сімейної справи, він був ведучим Прем’єр-ліги КВК, а ще дав старт таким програмам як "Поза грою" та "Перша ліга КВК". У 2024 році Масляков-молодший став єдиним власником КВК, оскільки його батьки остаточно пішли зі складу власників компанії "АМік". Його дружина продовжує керувати деякими структурами компанії, і дочка Таїсія також пішла стопами батька та діда — дівчина вела дитячий КВК.
Відомо, що покійний Масляков підтримував путінський режим та агресію проти України. Його син Олександр зайняв аналогічну позицію. Під його керівництвом команда КВК виступала в окупованому Донбасі, також гумористи побували у розбомбленому Маріуполі, Мангуші та Новоазовську. Сина російського телеведучого, як і його покійного батька, внесено до бази "Миротворець" ще 2017 року за пропаганду війни.
"Телеграф" писав раніше, що вдові Маслякова прилетів штраф за невдалий кадр із "КВК". Жінка була оштрафована за "зловживання свободою ЗМІ" у Росії.