"Під яким статусом ви виїхали?": відомий волонтер розніс гольфіста за участь на ЧС

За пряме запитання у соціальній мережі спортсмен заблокував волонтера

Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов обурився постами спортсмена-гольфіста Сергія Нечипорця, який заявив, що він єдиний представник від України під українським прапором на ЧС у Таїланді.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що в Україні залишилася невелика кількість людей у гольфічній спільноті. Йдеться про 400-500 людей. Залишилося три клуби — в Едемі (Львів), в Еквідесі (Київ) та Козині (Київ). Власники клубів активно займаються з дітьми, проводять внутрішні турніри та допомагає з реабілітацією наших військових.

"Бог бачить. Не хотів я цього. Але, вважаю, що країна має зараз знати не лише Героїв-воїнів, а й інших "героїв", — написав Сапронов.

Сапронов наголосив, що раз на рік відбувається комерційний чемпіонат світу серед аматорів. Комерційний, тому що необхідно платити за участь незалежно від рівня майстерності.

Декілька днів тому в мережі з’явилися пости від спортсмена-гольфіста Сергій Нечипорця, які обурили волонтера.

"Він почав писати, що він єдиний представник від України, під прапором України на ЧС у Таїланді. Я поставив, на мій погляд, коректне питання. "Сергій, під яким "статусом" Ви виїхали з України на турнір до Таїланду? Під яку законну категорію пільг Ви попадаєте?" Ми з ним добре знайомі, і я не очікував мовчазно, без дискусії, навіть не привселюдно себе забаненим", — сказав Сапронов.

Не отримавши відповіді на своє запитання, він поставив ще одне, тільки вже на своїй сторінці у Facebook, публічно звернувшись до автора посту:

"Ок. Тоді тут." Нешановний тепер мною колишній добрий знайомий Сергій. Хочете розповісти про свої "успіхи" в гольфі зараз, у Таїланді, не пишіть, що Ви під прапором України. Сопіть у дві дірки мовчки. Відповідь на моє запитання, вона ж коректна (?) на Вашій совісті. Не більше. Люди самі оцінять і моє запитання та Вашу "відповідь"-:)) Ви не українець. Честь маю".

Тут же Сапронов зазначив, що, поки в Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, варіанти виїзду могли бути такими:

дозвіл Міністерства спорту виступати під прапором України на ЧС;

інвалідність;

троє неповнолітніх дітей;

виїзд через "Шлях".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українського тренера звинуватили у тортурах спортсменки на Олімпіаді.