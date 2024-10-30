Без надбавок: стала відома зарплата радника президента з комунікацій Литвина

Жодних виплат впродовж 2023 року та з січня по вересень 2024 року не здійснювалося

Радник президента Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин отримує майже 40 тис. грн на місяць без урахування податків. При цьому, розмір посадового окладу було встановлено лише у жовтні поточного року, хоча президент призначив його своїм радником на початку вересня.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит видання "Телеграф". Зауважується, що жодних виплат Литвину впродовж 2023 року та з січня по вересень 2024 року не здійснювалося.

"Згідно з наказом Керівника Апарату Офісу Президента України від 22 жовтня 2024 року № 1357-к, наданим до Державного управління справами, оголошено Указ Президента України від 08 вересня 2024 року № 622 про призначення Дмитра Литвина Радником Президента України з питань комунікацій та з 23 жовтня 2024 року встановлено умови оплати праці, зокрема посадовий оклад у розмірі 39 164 тис. грн", — йдеться у відповіді.

При цьому, якщо врахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, Литвин отримає на руки "чистими" близько 32 тис. грн.

Щодо безпосередньої виплати зарплатні у жовтні, то, як зауважується у листі, всі розрахунки з працівниками здійснюються наприкінці звітного місяця та надання ОП всіх необхідних документів для обліку праці: табелів обліку робочого часу, підтверджуючих документів щодо оплат та нарахувань надбавок, направлень у службові відрядження, листків непрацездатності тощо.

Простими словами, нарахування зарплатні за жовтень відбудеться на початку листопада, а за листопад — на початку грудня і так далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як міністр освіти Лісовий заробив мільйони посеред війни. При цьому, для підняття зарплат вчителям до трьох мінімальних грошей не вистачає.