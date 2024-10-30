Які аеропорти готові до відкриття в Україні

Це було перше експертне обговорення, яке допоможе рухатись уперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору.

Україна представила у Варшаві дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Збереження авіаційної інфраструктури – це стратегічне завдання.

Про це повідомили на сторінці Міністерства розвитку громад та територій. Міністр Олексій Кулеба наголосив, що це перше експертне обговорення, яке допоможе рухатися вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору.

Про готовність аеропортів розповіли генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та гендиректор Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Тетяна Романовська.

Важливо вказати, що не йдеться безпосередньо про швидке відкриття. Поки що керівництво аеропортів заявило лише про готовність.

Зазначимо, що нещодавно мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю РБК-Україна сказав, що відкриття аеропорту обговорюється, але є питання безпеки. Він також зазначав, що ця проблема обговорюється в експертних середовищах.

Також на початку 2024 з’являлася інформація про те, що аеропорт "Бориспіль" готують до відкриття. У пресслужбі говорили, що відновлення звичної авіаційної діяльності аеропорту можливе лише тоді, коли буде безпечною ситуація та виконано всі вимоги міжнародних стандартів авіаційної безпеки та безпеки пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2024 року в Офісі президента розглядали можливість відновити вильоти з Києва та Львова.