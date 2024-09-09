Ідея передачі не була радянським ноу-хау

У неділю, 8 вересня, помер російський телеведучий та керівник телепередачі КВК Олександр Масляков. Він вів "Клуб веселих та кмітливих" з 1964 по 2022 рік.

"Телеграф" вирішив розповісти, як і коли з’явилася ця популярна передача. Історія цього проєкту бере свій початок ще 1957 року.

"Вечір веселих питань"

Прообразом КВК стала телепрограма "Вечір веселих питань". Її створили 1957 року засновник першої в СРСР молодіжної редакції ЦТ "Фестивальна" Сергій Муратов, лікар Альберт Аксельрод та інженер Михайло Яковлєв.

Варто зазначити, що, як і багато чого в СРСР, ідею програми "запозичили" у чеського режисера Станіслава Страда. Він був автором популярної в тодішній Чехословаччині телепередачі "Гадай, гадай, гадальщик".

Гра йшла не з командами, а з глядачами, і вперше в історії телебачення СРСР мікрофон опинився в руках не лише професіоналів. На сцену за допомогою трюків викликали випадкових людей.

КВК

А 8 листопада 1961 року Муратов, Аксельрод і Яковлєв випустили нову програму — "Клуб веселих і кмітливих" ("Клуб веселых и находчивых" (КВН) російською). Цю назву проєкт отримав на честь популярних на той час у СРСР чорно-білих телевізорів КВН.

Тепер у КВК змагалися команди студентів вишів. Конкретного сценарію не було, більшість програми йшла експромтом.

Спочатку постійного ведучого КВК не було і лише на початку 1963 року ним став Альберт Аксельрод. Пізніше в пару до нього було запрошено диктора передач Центрального телебачення Світлану Жильцову. А коли Аксельрод залишив програму у 1964 році, Муратов та Яковлєв пішли з КВК разом з ним.

Головним кандидатом на роль соведучого Жильцової був капітан команди МІІТ Павло Контор, але він відмовився. Однак він порекомендував кандидатуру свого друга — Олександра Маслякова. Цей тандем ведучих успішно працював до закриття передачі 5 серпня 1972 року.

Масляков

Відродження КВК

25 травня 1986 року, на початку перебудови, випуск телепрограми було відновлено. Вести КВК знову запросили Жильцову та Маслякова. Однак перша відмовилася повертатися в ефір. Таким чином, Масляков став вести передачу один і залишався її ведучим до 2022 року.

Жильцова та Масляков

Нагадаємо, генерал-лейтенат Григорій Омельченко розповів, що Олександра Маслякова в молодості було взято на місці злочину при торгівлі валютою і було засуджено до позбавлення волі, причому суворого терміну. Проте пізніше його могли завербувати до КДБ, як і підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.