Іспанію захлеснула масштабна негода: десятки людей загинули та зникли безвісти (фото, відео)

Остаточну кількість загиблих та зниклих безвісти досі неможливо підрахувати – рахунок може йти на сотні

Іспанія потерпає від масштабного стихійного лиха – повені, яку спричинив шторм Dana. Цю повінь вже визнали наймасштабнішим стихійним лихом за останні 30 років: щонайменше 95 осіб загинуло, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на владу Іспанії. Зазначається, що тільки в особливо постраждалому регіоні Валенсії повідомили про щонайменше 92 загиблих від катастрофи.

Остаточну кількість загиблих та зниклих безвісти досі неможливо підрахувати – але влада побоюється, що рахунок може йти на сотні. Вулиці багатьох міст затоплені та забиті розбитими автомобілями, які зірвала з місця вона. Стихія зруйнувала у постраждалих регіонах дома, мости та гідроспоруди.

Причиною катастрофи став ураган Dana, який цими днями прокотився по іспанських провінціях. Він супроводжувався сильними дощами, градом, блискавками та торнадо. За даними метеорологів, за вісім годин випав річний обсяг дощу, який спричинив затоплення міст та сільськогосподарських угідь, а також руйнування та обвали на автомагістралях. Через велику кількість загиблих в країні оголосили триденний траур, а до деяких районів й досі неможливо нормально дістатися навіть на гвинтокрилах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року північна Італія за іншими країнами постраждала від руйнівної стихії. Шторм "Борис" дістався Апеннінського півострова.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що повені та заметілі накрили центральну Європу. В деяких країнах випала місячна норма опадів, а в Австрії випало близько 20 см снігу.