Україна скликає Радбез ООН через війська КНДР

Засідання призначене на вечір 30 жовтня

Україна скликає засідання Ради безпеки ООН. Темою для обговорення буде розгортання військ КНДР для участі у війні.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За його словами, з відповідним запитом Україна звернулася до швейцарського головування Ради Безпеки ООН

"Відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових", — сказав Кислиця.

За його словами, засідання призначено приблизно о 22:15 за Києвом.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили й військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію. Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії. На цю мить, за даними ЗМІ, які посилаються на джерела в українській розвідці, вже не менше трьох тисяч одиниць живої сили з північнокорейської армії було перевезено цивільними вантажівками до Курської області.