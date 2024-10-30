На Донбасі повністю заблокують ціле місто через наближення армії РФ (карта)

Влада закликає людей евакуюватися

Місто Покровськ у Донецькій області, до якого наближається російська армія, буде повністю заблоковане на в’їзд та виїзд. Такі заходи вживаються з метою оборони.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону. За його словами, російські окупанти вже за 6,7 км від однієї з околиць Покровська. При цьому в місті залишається 11900 мешканців, з них 55 – це діти.

У зв’язку з цим влада закликає людей евакуюватися до блокування міста.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", — наголосив Добряк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи загрожує українській металургії криза при втраті вугільних шахт у Покровську та Селідовому.

Також ми писали про те, що Росія зараз зайнята спробами захопити місто Покровськ, проте наступною її метою може стати цілий обласний центр. При цьому це не єдиний привід для тривоги Києва.