США (не)кинуть Європу? Скільки Пентагон планує витратити на підтримку України та союзників по НАТО

США допоможуть з модернізацією НАТО для протидії загрозам з боку Росії.

Запропонований адміністрацією Джо Байдена бюджет США на 2025 рік включає понад 849 мільярдів доларів для Міністерства оборони та 58,8 мільярда доларів для Державного департаменту та агентства USAID. У ці суми закладено кошти на підтримку України, а також партнерів Штатів по НАТО.

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча, з яким ознайомився "Телеграф".

Так, 300 мільйонів доларів Міністерство оборони заклало на "Ініціативу підтримки України у сфері безпеки" (англ. Ukraine Security Assistance Initiative). Йдеться безпосередньо про військову допомогу Києву. За таким механізмом кошти здебільшого витрачаються на закупівлю нової зброї й залишаються в США – у питанні обсягів та строків усе залежить від того, що є на складах американських виробників.

Держдепом заплановано 94,6 млн доларів на програму іноземного військового фінансування (англ. Foreign Military Financing) для Києва. Це дозволяє нам напряму закуповувати необхідні американські оборонні товари та послуги.

"Фінансування призначене для протидії російській агресії та зміцнення спроможностей України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет, забезпечувати власну оборону через покращену взаємодію з НАТО та іншими західними силами, а також впроваджувати стійкі оборонні реформи", — зазначається у документі.

2,2 млн доларів закладено на створення нових посад у Бюро політично-військових справ Державного департаменту, що відповідає за управління допомогою Україні та передачу зброї.

Що стосується допомоги союзникам, то 2,9 млрд доларів Пентагон запитував на підтримку стримування російської агресії проти НАТО "у ключових місцях по всій Європі". Зокрема, ці кошти підуть на забезпечення американських сил в Європі — а це понад 11 тисяч військовослужбовців в рядах Європейського командування США.

З цієї суми 1,6 млрд планують витратити на збільшення присутності сил США, понад 318 мільйонів — на покращення інфраструктури, 187 млн — на різного роду навчання.

Понад 625 мільйонів доларів на наступний рік Пентагон запросив для сприяння модернізації НАТО. Йдеться про підтримку сил раннього повітряного попередження та наземного спостереження Альянсу. Більше ніж 433 мільйони підуть на програму інвестицій у безпеку НАТО.

"Будівництво об’єктів, що підтримується цією програмою, забезпечить значні переваги на місцях для персоналу Міністерства оборони [США] по всій Європі, зокрема на східному фланзі НАТО та на місцях передового базування, а також для потенційно більшої кількості розгорнутих сил", — йдеться у звіті.

Додатково Державним департаментом закладено чотири мільйони доларів на програму міжнародної військової освіти та навчання, серед іншого спрямовану на протидію агресії РФ.

Інфографіка "Телеграфу"

Зазначимо, що одним із вагомих механізмів, за допомогою якого Сполучені Штати надають військову допомогу Україні, є президентські повноваження щодо вилучення озброєння (англ. Presidential Drawdown Authority або PDA).

На американських складах є зброя, боєприпаси тощо, і президент може ухвалити рішення вилучити щось з цих запасів й відправити Києву. За три роки Вашингтон 55 разів скористався цією програмою, надавши Україні військової допомоги на понад 31 млрд дол.

Подальші вилучення та їхні об’єми будуть залежати вже від наступного глави Білого дому. Інавгурація 47-го президента США, нагадаємо, запланована на 20 січня 2025 року.

Так само від курсу наступної адміністрації та підтримки її ініціатив Конгресом залежатиме, чи буде збільшено обсяги фінансування по інших лініях безпекової допомоги Штатів Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про п’ять тонкощів виборів у США, які потрібно знати.