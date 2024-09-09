Ділили одне відомство у Росії? Стало відомо, що у Маслякова могло бути спільного з Медведчуком (відео)

Генерал-лейтенант Григорій Омельченко пояснив, у чому звʼязок

Олександр Масляков, який помер 8 вересня, у молодості був взятий на гарячому при торгівлі валютними операціями і був засуджений до позбавлення волі, причому сурового терміну. Проте пізніше його могли завербувати у РФ, як і підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Мова йде про КДБ (Комітет Державної безпеки). Про це повідомив генерал-лейтенат Григорій Омельченко.

"Саша Масляков був взятий на гарячому при торгівлі валютними операціями і був засуджений до позбавлення волі, причому сурового терміну. (0:13) Через декілька місяців в аналогічний спосіб як зі студентом, з яким я разом учився, Віктором Медведчуком, коли він був арештований за побиття неповнолітнього, він був завербований Комітетом державної безпеки. Як Медведчук, так і Саша Масляков", — заявив Омельченко.

Він додав, що через декілька місяців, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, злочин Олександра Маслякова був перекваліфікований більш меншим і він вийшов на волю та повернувся в той самий КВК, те саме телебачення і робив абсолютно всі програми під кураторство спочатку 5-го управління КДБ СРСР, а потім 5-го аналогічного управління ФСБ РФ.

Варто нагадати, що підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук міг бути завербований радянським Комітетом державної безпеки. Хоча прямих доказів цього зараз немає, але вони можуть з'явитися. Про це повідомив директор архіву Служби безпеки України Андрій Когут в інтерв'ю виданню "Главком".

Смерть Олександра Маслякова — що відомо

Російські ЗМІ повідомили про смерть 83-річного російського телеведучого Олександра Маслякова. Він міг померти від раку легенів, адже його пухлина була не операбельна.

Масляков став ведучим КВК у 1964 році і відтоді його ім'я стало тісно асоціюється з цією програмою, яка популяризувала гумор. Він також керував продюсерським центром, що займається організацією КВК і випуском, пов'язаних із ним проєктів.

Масляков відкрито підтримував російського диктатора, багаторазово виступав у ролі його довіреної особи на виборах і висловлював свою симпатію. Ведучий також незаконно відвідував окупований Росією 2014 року український Крим. У 2021 році офіційно визнав лігу КВК, створену в так званій ДНР. Масляков також був внесений до бази центру "Миротворець".

Восени 2021 року в одному зі своїх інтерв'ю Олександр Масляков заперечив імовірність повномасштабної війни з Україною, про яку тоді попереджав Володимир Зеленський. На його думку, це попередження було "дурним".

Раніше "Телеграф" писав, що стало причиною конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та Масляковим.