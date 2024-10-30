Продолжает дело покойного отца-путиниста: что известно о сыне Александра Маслякова и как выглядит его супруга (фото)

Александр занимается развитием КВН и подключил к этому делу свою супругу

В сентябре 2024 года ушел из жизни российский телеведущий Александр Масляков, который поддерживал убийства украинцев. У него остался сын Александр, который также является достаточно яркой фигурой на российском телевиденье.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас и чем занимается Александр Масляков-младший. Также мы узнали подробности его личной жизни.

Что известно о сыне Александра Маслякова

Учитывая, что Александр родился в семье создателей Клуба веселых и находчивых (КВН), он с самого детства был вовлечен в проект. Он не просто наблюдал за игрой по телевизору, но видел всю "кухню" этой юмористической программы. Масляков-старший часто брал сына на репетиции, но тот изначально не планировал идти по его стопам.

Александр Масляков вместе с сыном

Известно, что Александр Масляков-младший окончил МГИМО, он интересовался политикой и экономикой. Но развивать карьеру дипломата он не стал. Во время учебы в университете Александр встретил свою любовь — Ангелину Мармеладову. Девушка помогала ему готовиться к экзаменам и в какой-то момент их дружба переросла в отношения, а вскоре и официальный брак. У пары в 2006 году родилась дочь Таисия.

Александр Масляков-младший вместе с женой и дочерью

Невестка Маслякова работала публицистом и журналистом, даже работала в Совете Федерации. Но Масляков-старший предложил Ангелине присоединиться к их семейному бизнесу и девушка согласилась. Она стала директором Дома КВН и возглавляла "КВН Кафе", а также "КВН Сувенир". Помимо этого, Ангелина увлекается писательством, она написала несколько романов.

Как выглядит жена Александра Маслякова-младшего

Единственный сын Маслякова также занялся развитием семейного дела, он был ведущим Премьер-лиги КВН, а еще дал старт таким программам как "Вне игры" и "Первая лига КВН". В 2024-м году Масляков-младший стал единственным владельцем КВН, поскольку его родители окончательно ушли из состава собственников компании "АМик". Его жена продолжает руководить некоторыми структурами компании, и дочь Таисия также пошла по стопам отца и деда — девушка вела детский КВН.

Внучка экс-главного ведущего КВН Александра Маслякова

Известно, что покойный Масляков поддерживал путинский режим и агрессию против Украины. Его сын Александр занял аналогичную позицию. Под его руководством команда КВН выступала в оккупированном Донбассе, также юмористы побывали в разбомбленном Мариуполе, Мангуше и Новоазовске. Сын российского телеведущего, как и его покойный отец, внесен в базу "Миротворец" еще в 2017 году за пропаганду войны.

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

"Телеграф" писал ранее, что вдове Маслякова прилетел штраф за неудачный кадр из "КВН". Женщина была оштрафована за "злоупотребление свободой СМИ" в России.