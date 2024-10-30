У ЄС готуються до загроз з боку Росії та Китаю: мешканцям дали важливу рекомендацію

Жителі країн ЄС повинні мати запаси найнеобхіднішого на 72 години

Європейська Комісія порадила жителям країн-членів Європейського Союзу придбати необхідні запаси у зв’язку з загрозою ймовірних диверсій з боку Китаю та Росії.

Про це йдеться в доповіді регулятора, що була подана 30 жовтня. У документі йдеться про посилення цивільного та військового забезпечення. Громадянам держав, які є членами ЄС, рекомендується мати запаси продуктів харчування, ліків, предметів гігієни та інших предметів першої потреби на 72 години, тобто три доби.

Також автори цієї доповіді рекомендують розробити інструкції для громадян, щоб ті змогли забезпечити себе предметами першої потреби.

За словами голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляйєн, один-єдиний клік здатний вивести з ладу електромережі та занурити у темряву цілі населені пункти, включаючи міста.

Також у Єврокомісії вважають важливим створення спеціальної мережі боротьби з диверсантами. Це, на думку європейських політиків та експертів, має забезпечити більш ефективну взаємодію між розвідувальним центром ЄС та національними спецслужбами держав-членів Співдружності.

Раніше "Телеграф" писав, що Єврокомісія схвалила план реформ України та відкрила доступ до фінансів. Допомога надходитиме в Україну протягом 2024-2027 років.