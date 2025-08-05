VAR вкрав у "Динамо" гол, а "Пафос" забрав перемогу у Лізі чемпіонів (відео)

Кіпрський клуб створив чимало проблем киянам

У вівторок, 5 серпня, "Динамо" зіграло "домашній" поєдинок із "Пафосом" (Кіпр) у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Напередодні кияни вдало стартували у чемпіонаті України.

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені, завершилася з рахунком 0:1 на користь "Пафоса". Про це повідомляє "Телеграф".

Кіпрська команда запропонувала киянам швидкий футбол із великою кількістю атак. "Пафос" начисто виграв дебют, проте Біло-сині ближче до середини тайму вирівняли гру і стали створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. Ключовий момент гри стався у середині другого тайму. Швейцарський арбітр Сандро Шерер призначив пенальті у ворота гостей за спірний фол на Владиславі Ванаті, проте за хвилину рефері після перегляду VAR скасував 11-метровий.

На 84-й хвилині матчу бразилець Андерсон у швидкій контратаці приніс "Пафосу" перемогу. Примітно, що гольова атака гостей розпочалася після невдалого кутового у виконанні киян.

"Динамо" – "Пафос" – 0:1

Гол: Андерсон (84)

Попередження: Михайленко (16), Шапаренко (99) – Танкович (29), Пепе (94), Кіна (98)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко (Кабаєв, 66), Бражко, Піхальонок (Буяльський, 79), Шапаренко, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 66).

"Пафос": Неофітос, Пілеас (Ланга, 89), Лукассен, Шуньїч, Гольдар, Драгомір (Сема, 82), Танкович (Андерсон, 68), Пепе, Оршич (Кіна, 82), Коррея, Жажа (Бруно, 68).

Статистика матчу Динамо – Пафос

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Пафос" буде доступний тут пізніше.

Аналіз матчу "Динамо" – "Пафос"

Зазначимо, гра-відповідь між "Пафосом" і "Динамо" відбудеться 12 серпня. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). Невдаха "дуелі" вилетить у раунд плей-оф Ліги Європи, де проведе поєдинок з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".