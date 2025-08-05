Українська красуня затьмарила футбольну трансляцію та стала зіркою мережі: хто вона? (Фото, відео)

Дівчина виявилася подругою відомого футболіста

В Україні стартував чемпіонат з футболу у найвищому дивізіоні. Головною окрасою 1-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) стала вболівальниця, яка потрапила до прямого етеру на матчі "Зоря" — ЛНЗ (0:0).

Оператор упіймав у кадр гарну пару, яка спостерігала за грою з трибун. Виявилося це були форвард "Колоса" Данило Алефіренко та його дівчина Яна Андрущенко, передає "Телеграф".

Данило Алефіренко та Яна Андрущенко потрапили до прямого етеру в матчі УПЛ

Алефіренко, видно, прийшов на домашню гру "Зорі", за яку він виступав у минулому. Із собою він узяв гарячу подругу, фіт-модель Яну Андрущенко. Дівчина в інтерв’ю blik зізналася, що ходить на футбол з дитинства, адже народилася у футбольному місті Олександрії. Крім того, вона активно вболіває за свого коханого.

Я вірю, що він має всі шанси проявити себе на гідному рівні, для цього він має все. Він дуже талановитий футболіст і віддається своїй улюбленій справі на всі 100. Я навіть не сумніваюся, що він досягне успіху у футболі", — розповіла Яна.

Додамо, що футбол у Києві між "Зорею" та ЛНЗ завершився внічию 0:0. А відео з цієї гри з Алефіренком та Андрущенко завірусилося у мережі. Яна дуже популярна у соцмережах. Наприклад, на її сторінку в Instagram підписано понад 35 тисяч осіб.

Яна Андрущенко у чорному боді

Яна Андрущенко у білому боді

Яна Андрущенко у чорному купальнику

Яна Андрущенко у чорній сукні

Яна Андрущенко у BMW

Яна Андрущенко на прогулянці у Києві

Яна Андрущенко у рожевому купальнику

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