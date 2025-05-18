"Динамо" виграло чемпіонат України з футболу, не програвши жодного матчу (відео)

Біло-сині в рекордний раз вибороли золоті медалі

У неділю, 18 травня, в Одесі відбувся матч 29-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Чорноморець" — "Динамо". Ця зустріч пройшла з уболівальниками, що напередодні призвело до квиткового скандалу.

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Чорноморець", завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Рахунок у грі відкрив Андрій Ярмоленко, який реалізував пенальті. Моряки не зніяковіли й зуміли відігратися завдяки чудовій грі Олексія Хобленка на "другому поверсі".

Повний відеоогляд матчу "Чорноморець" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Таким чином, "Динамо" в 17-те перемагає в чемпіонаті України, що є рекордом. Додамо, що "Шахтар" має 15 перемог на внутрішній арені. Цікаво, що київський клуб у сезоні 2024/25 не програв жодного матчу в УПЛ.

Нагадаємо, "Динамо" не перемагає "Шахтар" упродовж 4 років. У поточній кампанії Біло-Сині у серії пенальті програли Гірникам у фіналі Кубка України. У квітні кияни зіграли Класичне із донеччанами на "Арені Львів", завершивши гру внічию з рахунком 2:2. У першому колі УПЛ "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).

Раніше повідомлялося, що "Карпати" у 29-му турі УПЛ примудрилося програти "Колосу". Цікаво, що львівська команда додатково мотивувала суперників, опублікувавши неоднозначний анонс до поєдинку.