"Пафос" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Столичний клуб спробує взяти реванш за поразку

У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" зіграє гостьовий матч проти кіпрського "Пафосу" у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Перша гра завершилася поразкою Біло-Синіх з рахунком 0:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Пафос" — "Динамо". Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Пафос" — "Динамо" (оновлюється)

Новини перед грою "Пафос" — "Динамо"

Де дивитись матч "Пафос" — "Динамо"

У прямому етері в Україні гру "Пафос" — "Динамо" покаже "Київстар ТБ" та "2+2". Зустріч відбудеться у Лімасолі (Кіпр) на однойменній арені. Обидві платформи покажуть поєдинок безкоштовно, щоправда, на сервісі "Київстар ТБ" потрібна реєстрація.

Прогноз букмекерів на матч "Пафос" — "Динамо"

На думку букмекерів, Біло-сині є невеликими фаворитами другого поєдинку, попри поразку у першій грі. Фахівці оцінили ймовірність перемоги киян у гостях у 40%. Одночасно, тріумф господарів менш ймовірний — 32%. Проте український клуб має менше шансів на вихід у наступний раунд відбору ЛЧ – коефіцієнт 2,41 на "Динамо" проти 1,57 за "Пафос".

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Пафос"

Переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Пафосу" вийде у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). Невдаха "дуелі" вилетить у раунд плей-оф Ліги Європи, де проведе поєдинок з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".