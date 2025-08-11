Тут творилася історія футболу, а тепер ростуть дерева: легендарний "Метеор" у Дніпрі лякає своїм виглядом (відео)

На цьому стадіоні грав легендарний "Дніпро" та збірна України

Спорткомплекс "Метеор" у Дніпрі сильно постраждав через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Поле та трибуни арени занепадають.

Користувач Tik Tok Андрій Ромашин показав, як зараз виглядає стадіон. Відео завірусилося у мережі, українці активно коментують кадри.

"Метеор" був збудований у 1966 році. До 2008 року стадіон був "домом" для футбольного клубу "Дніпра". Саме на "Метеорі" дніпряни двічі ставали чемпіонами СРСР. Також на цій арені грала збірна України. "Метеор" приймав відбірковий матч чемпіонату світу-2006 Україна — Албанія (2:2). Останнім професійним клубом, який грав на стадіоні, був "ВПК-Агро", який у 2022 році припинив виступи.

Арена знаходиться поблизу "Південмашу", який неодноразово зазнавав ракетних ударів РФ. Видно, влада займеться спорткомплексом вже після закінчення бойових дій.

На відео Ромашина видно, що поле стадіону перетворилося на город, а на трибунах ростуть кущі та дерева. Українці активно коментують кадри. Користувачі згадують славну історію арени.

