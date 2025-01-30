"Динамо" попрощалося з єврокубками перемогою над скромним РФШ (Відео)

Кияни провели невиразний перший тайм, але у другому здобули впевнену перемогу

У четвер, 30 січня, київське "Динамо" провело матч 8-го туру Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. У Гамбурзі (Німеччина) кияни здобули свою єдину перемогу в цьому розіграші ЛЄ.

Зустріч, що проходила на "Фолькспаркштадіоні", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі Біло-Сині володіли перевагою, проте до воріт суперників фактично не добиралися. Кияни завдали всього двох ударів (1 у площину) за перші 45 хвилин.

У другому таймі господарі трохи збільшили активність на чужій половині, що дало свої плоди. На 76-й хвилині Олександр Піхальонок, отримавши м’яч після серії рикошетів, вбив "снаряд" у ворота гостей.

"Динамо" – РФШ – 1:0

Гол: Піхальонок (76)

Попередження: Біловар (20), Пономаренко (91) – Панич (39), Пренга (91)

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик, Рубчинський (Саленко, 88), Михайленко, Піхальонок, Кабаєв (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 90)

РФШ: Ондоа, Ліпушчек, Пренга, Нжиє (Мареш, 80), Одішарія, Панич, Мархієв, Савальнієкс (Сілагадзе, 85), Зеленков (Лемаїч, 80), Нджикі (Куадьо, 46), Ікаунієкс

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — РФШ буде доступний тут пізніше

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-е місце в основному турнірі. Кияни достроково припинили боротьбу за вихід у плей-офф ЛЄ.

У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3). У 7-му турі столична команда вирвала нічию у "Галатасарая" (3:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийшли 24 із 36 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.