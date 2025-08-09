Забарний у ПСЖ отримуватиме мільйони: названо "чисту" зарплату футболіста

Український футболіст перейде до найкращого клубу Європи

Головна трансферна сага міжсезоння в Україні – перехід українського захисника "Борнмута" Іллі Забарного до "Парі Сен-Жермен" добігає логічного кінця. Трансфер фактично відбувся.

Про це у суботу, 9 серпня, у соцмережі Х повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо. Французький портал L’Equipe назвав зарплату українця у паризькому суперклубі.

Усі документи щодо угод між клубами підписані та скріплені печатками щодо Іллі Забарного та Лукаса Шевальє. "Парі Сен-Жермен" отримав двох головних гравців, яких хотів. Стратегія узгоджена з Насером Аль-Хелаїфі, Луїсом Кампосом та Луїсом Енріке. Фабріціо Романо

За даними джерела, 22-річний українець отримуватиме 4,5 млн євро (близько 216 млн грн) "чистими" на рік у свій перший сезон. При цьому парижани підписують центрбека на 5 років. Сума трансферу, за даними Романо, становитиме 67 мільйонів євро (близько 3,2 млрд грн), включаючи бонуси.

Минулого сезону Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним голом. Очікується, що російський воротар ПСЖ Матвій Сафонов покине клуб після приходу українця.

Як грає Ілля Забарний

Нагадаємо, ПСЖ минулого сезону вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів. При цьому парижани не змогли здобути титул на Клубному чемпіонаті світу.