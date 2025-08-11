Загинула ціла футбольна команда і не лише. Як через одну помилку в небі над Україною сталася жахлива авіакатастрофа

Помилка диспетчера призвела до загибелі людей

11 серпня 1979 року в небі над Кам'янським (колишній Дніпродзержинськ) сталася одна з найбільших авіакатастроф в історії авіації. Два пасажирські авіалайнери Ту-134А авіакомпанії "Аерофлот" зіткнулися на висоті 8400 метрів, що призвело до загибелі 178 людей.

Великий резонанс трагедії додало наявність на одному із бортів футбольної команди "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан). "Телеграф" розповідає про трагедію, яка сталася 46 років тому.

17 членів команди "Пактахор" (14 футболістів, другий тренер, адміністратор та лікар) летіли на матч Вищої ліги СРСР з "Динамо" (Мінськ) рейсом SU-7880 Ташкент-Гур’єв-Донецьк-Мінськ). На рейс не потрапили 2 члени команди — захисник Анатолій Могильний і масажист Анатолій Дворніков, який запізнився на літак. Крім того, напередодні головний тренер команди Олег Базилевич вирушив до Мінська через Сочі, щоб зустрітися із сім’єю. Місце Могильного зайняв півзахисник Михайло Ан, який не мав летіти на гру через травму, проте його вмовили одноклубники.

О 13:35 за київським часом рейс SU-7880 та рейс SU-7628 Челябінськ-Воронеж-Кишинів зникли з радарів. Білоруський Ту-134 під кутом 95° врізався у молдавський Ту-134. Уламки бортів розлетілися на землю на великій території в районі сіл Курилівка, Миколаївка та Єлизаветівка на Дніпровщині. Загинули всі 178 осіб, що знаходилися в обох літаках (94 в молдавському і 84 в білоруському), включаючи 36 дітей.

Офіційною причиною авіазіткнення стали помилки диспетчера та диспетчера-інструктора. 20-річного диспетчера Миколу Жуковського та його 28-річного наставника Володимира Сумського засудили до 15 років ув’язнення в колонії загального режиму. Сумський відбув у в’язниці 6,5 років, після чого вийшов на волю за хорошу поведінку.

"Пахтакор" був доукомплектований гравцями з інших команд і посів у чемпіонаті СРСР 1979 року 9-те місце. Крім того, Федерація футболу СРСР гарантувала команді протягом трьох років місце у Вищій лізі незалежно від підсумкового результату.

До 30-річчя катастрофи на місці падіння білоруського Ту-134 було встановлено пам’ятник у вигляді чорної вертикальної плити з написом: "Пам’яті футбольної команди "Пахтакор" та всім жертвам, що загинули в авіакатастрофі 11 серпня 1979 року. Від футбольного братства колишнього СРСР".

Пам’ятник на місці падіння рейсу SU-7880

Одночасно було відкрито меморіал у Курилівці.

Меморіал жертвам авіакатастрофи у Курилівці

Меморіал жертвам авіакатастрофи у Курилівці

Базилевич про трагедію "Пахтакора"

