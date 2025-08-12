ПСЖ — "Тоттенгем": де і коли дивитись Суперкубок УЄФА

Велика гра пройде в Італії

У Європі гримлять поєдинки відбору в єврокубки, а в середу, 13 серпня, Удіне прийме гру за Суперкубок УЄФА. У цій зустрічі традиційно зіграють переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Тоттенгем".

У прямому етері в Україні матч ПСЖ — "Тоттенгем" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Сервіс Megogo покаже гру, яка відбудеться в Удіне (Італія) на стадіоні "Фріулі" за підписками: "MEGOPACK XL", "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом, початок студії на Megogo о 21:30. Прокоментують зустріч Володимир Звєров та Сергій Лук’яненко.

"Тоттенгем" у минулій кампанії завоював свій перший євротрофей за 41 рік, перемігши у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед". Крім того, Шпори провалилися в Англійській прем’єр-лізі, посівши 17 позицію.

ПСЖ за підсумками сезону 2024/25 виграв квадрупл (Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та Лігу чемпіонів), проте не зумів виграти Клубний чемпіонат світу у США, де у фіналі програв "Челсі".

Додамо, що паризький клуб напередодні Суперкубку УЄФА посилився українським центральним захисником Іллею Забарним. Українець перейшов до ПСЖ, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі французів.