"Тоттенгем" виграв Лігу Європи, обігравши у фіналі "Ман Юнайтед" (відео)

Шпори виграли другий за силою єврокубок

У середу, 21 травня, у Більбао (Іспанія) відбувся фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. У вирішальному матчі зіграли аутсайдери чемпіонату Англії "Тоттенгем" та "Ман Юнайтед".

Зустріч, яка проходила на стадіоні "Сан-Мамес", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Тотенгема". Про це повідомляє "Телеграф".

Дві найгірші команди АПЛ (Англійської прем’єр-ліги), за винятком трьох, що вилетіли до Чемпіоншипу, волею долі зійшлися в битві за євротрофей. Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Бреннан Джонсон. На 42-й хвилині матчу нападник після навісу з лівого флангу у виконанні Папе Сарра забив перший та переможний гол у цій зустрічі.

Повний відеоогляд матчу "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед":

Нагадаємо, у єврокубках відбудуться ще два фінали. За трофей Ліги конференцій зіграють "Бетіс" та "Челсі". Гра відбудеться 28 травня у Вроцлаві (Польща).

У Лізі чемпіонів вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина). У фінальному поєдинку головного єврокубку зійдуться "Інтер" (Мілан) та ПСЖ. У півфіналі Нерадзуррі сенсаційно вибили "Барселону", а парижани пройшли "Арсенал".