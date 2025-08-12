Українець Забарний перейшов до суперклубу: Суркіси заробили на трансфері мільйони (відео)

Українець став гравцем європейського гранду

У вівторок, 12 серпня, французький суперклуб "Парі Сен-Жермен" оголосив про трансфер захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Іллі Забарного. Очікується, що російський воротар парижан Матвій Сафонов покине команду до початку сезону.

Про перехід Забарного до ПСЖ офіційно повідомила пресслужба французького клубу. Ілля став першим українцем у "Парі Сен-Жермен".

Сума трансферу, за інформацією відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, склала 67 мільйонів євро (близько 3,2 млрд грн), включаючи бонуси. Частину грошей від трансферу отримає київське "Динамо" (близько 10,5 млн євро — "ТаТоТаке"). За даними Романо, 22-річний Забарний отримуватиме 4,5 млн євро (близько 216 млн грн) "чистими" на рік у свій перший сезон. Контракт Іллі із ПСЖ розрахований на 5 років.

У сезоні 2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним голом. "Борнмут" за підсумками сезону посів 9 місце в Англійській прем’єр-лізі.

Забарний є вихованцем київського "Динамо". Ілля став гравцем дорослої команди у 2020 році. У січні 2023 року центральний захисник перебрався до "Борнмута", сума трансферу склала 22,70 млн євро. До речі, англійці облажалися, представляючи українця.

Нагадаємо, у складі ПСЖ є росіянин Матвій Сафонов. Раніше повідомлялося, що Забарний відмовився від переходу до ПСЖ взимку саме через росіянина.