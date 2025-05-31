ПСЖ із рекордом виграв свою першу Лігу чемпіонів (відео)

Парижани розбили міланців у битві за трофей

У суботу, 31 травня, у Мюнхені (Німеччина) відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У вирішальній грі зіграли французький "Парі Сен-Жермен" та італійський "Інтер".

Зустріч, що проходила на "Арені Мюнхен", завершилася з рахунком 5:0 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм повністю пройшов під диктування ПСЖ. Французький суперклуб домінував практично у всіх компонентах гри, а ось "Інтер" лише зрідка створював моменти біля воріт парижан. Рахунок у матчі відкрив Ашраф Хакімі, якого на ударну позицію вивів 19-річний Дезіре Дуе. На 20-й хвилині Дуе дальнім ударом з рикошетом подвоїв перевагу "Парі Сен-Жермен".

У другому таймі домінування ПСЖ стало ще помітнішим. Активність парижан вилилася у три голи. Спочатку Дуе оформив дубль, після чого Хвіча Кварацхелія також засмутив Соммера. Крапку у грі поставив 19-річний Сенні Маюлю. ПСЖ вперше виграв Лігу чемпіонів, причому зробив це із рекордною різницею м’ячів (5).

"ПСЖ" – "Інтер" – 5:0

Голи: Хакімі (12), Дуе (20, 63), Кварацхелія (73), Маюлю (87)

Попередження: Дуе (65) – Залевськи (56), Тюрам (69), Ачербі (71)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш (Ернандес, 78) – Руїс (Маюлю, 84), Вітінья, Невеш (Заїр-Емері, 84) – Дуе (Барколя, 66), Дембеле, Кварацхелія (Рамуш, 84)

"Інтер": Зоммер – Павар (Біссек, 54; Дарміан, 62), Ачербі, Бастоні – Думфріс, Мхітарян (Карлос Аугусто, 62), Чалханоглу (Аслані, 70), Барелла, Дімарко (Залевськи, 54) – Лаутаро, Тюрам

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Інтер":

Таким чином, ПСЖ у фіналі Суперкубка УЄФА зіграє проти "Тоттенгема". Ця гра відбудеться 13 серпня 2025 року в Удіне (Італія).

"Інтер" до цього шість разів грав у фіналі Ліги чемпіонів та тричі брав трофей. Для ПСЖ це був другий фінал ЛЧ в історії.

Нагадаємо, напередодні у Європі прогриміли фінали у другорядних єврокубках. Перемогу у фіналі Ліги Європи здобув "Тоттенгем", який у вирішальній грі здолав "Манчестер юнайтед" (1:0), а тріумф у Лізі конференцій — "Челсі", який обіграв іспанський "Бетіс" (4:1).