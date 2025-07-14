Колишній клуб Абрамовича здійснив гучну сенсацію на очах Трампа (відео)

Найкращий клуб Європи переможений у США

У неділю, 13 липня, в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі, США) відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу-2025. У вирішальній грі на полі зустрілися англійський "Челсі" та французький "Парі Сен-Жермен".

Зустріч завершилася перемогою "Челсі" з рахунком 3:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм перетворився для ПСЖ на холодний душ. Футболісти "Челсі" за тайм тричі забили у ворота Джанлуїджі Доннарумми. Особливо відзначився Коул Палмер, який оформив дубль та асист на Жуана Педро.

У другому таймі ПСЖ додав, але забити так і не зумів. "Челсі" також створював моменти й також реалізувати їх не зумів.

"Челсі" – ПСЖ – 3:0

Гол: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

Попередження: Педро Нето, 34, Кайседо, 36, Гюсто, 40, Колвілл, 82 – Дембеле, 88, Мендеш, 90+4

Вилучення: Жоао Невеш, 86 (неспортивна поведінка)

"Челсі": Санчес – Гюсто, Колвілл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс (Дьюзберрі-Голл, 77) – Кайседо, Енцо Фернандес (Сантос, 61) – Педро Нето (Нкунку, 77), Жоао Педро (Делап, 67), Палмер

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі (Заїр_Емері, 72), Маркіньос, Бералдо, Нуно Мендеш – Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс (Маюлю, 72) – Дуе (Рамуш, 72), Дембеле, Кварацхелія (Барколя, 58)

Статистика матчу Челсі - ПСЖ

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — ПСЖ буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, гру відвідали багато зірок, а також президент США Дональд Трамп, якого супроводжувала перша леді Меланія Трамп.

Дональд Трамп та Меланія Трамп прибули на фінал КЧС-2025/Фото: Getty Images

Трамп прибув на гру на гелікоптері

"Челсі" на КЧС-2025 програв лише раз — на груповій стадії бразильському "Фламенго" (1:3). Крім того, Сині у квартеті впоралися з "Есперансом" (2:0) та "Лос-Анджелесом" (2:0). У плей-оф лондонці вибили "Бенфіку" (4:1), "Палмейрас" (2:1) та "Флуміненсе" (2:0).

Нагадаємо, раніше "Челсі" володів російський олігарх Роман Абрамович. Він продав лондонську команду за 2,5 млрд фунтів стерлінгів під тиском уряду Великої Британії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Абрамович обіцяв пожертвувати гроші постраждалим на війні в Україні, проте досі цього не зробив. Тепер британська влада хоче судитися з олігархом.

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходив у новому форматі.