"Маккабі" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги Європи

Кияни борються за місце у другому за силою єврокубку

У четвер, 21 серпня, чемпіон України зіграє перший поєдинок із чемпіоном Ізраїлю в рамках раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" Тель-Авів — "Динамо".

У прямому етері в Україні гру "Маккабі" — "Динамо" покаже "Київстар ТБ" та "2+2". Про це повідомляє пресслужба Біло-Синіх.

Обидві платформи покажуть гру безкоштовно, щоправда, на сервісі "Київстар ТБ" потрібна реєстрація. Гра "Маккабі" — "Динамо" відбудеться на "ТСЦ Арені" у Бачко-Тополі (Сербія), початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".