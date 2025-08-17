Українець Забарний та росіянин Сафонов потоваришували у ПСЖ

Французькі ЗМІ повідомляють подробиці відносин між українцем та росіянином у найсильнішому футбольному клубі світу

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний та воротар збірної РФ Матвій Сафонов нібито потоваришували у французькому "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до команди у серпні, перейшовши до французького клубу з англійського "Борнмуту".

Про дружбу між українцем та росіянином повідомляє популярний instagramпаблік про ПСЖ Paris No Limit. За інформацією джерела, гравці потоваришували, а на матч за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема" летіли разом.

Вони вже добрі друзі в паризькій роздягальні. Вони летіли пліч-о-пліч у літаку на фінал Суперкубку УЄФА. Paris No Limit

І Забарний, і Сафонов так і не зіграли у грі проти "Тоттенгема", українець навіть не потрапив у заявку на гру. Парижани здобули перемогу з рахунком 2:2 (4:3 за пенальті). І росіянин, і українець брали участь у церемонії нагородження, де між ними стався курйозний момент після того, як Ілля підняв Кубок. До речі, капітан ПСЖ Маркіньйос віддав свою медаль за перемогу на турнірі Забарному.

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, попри наявність росіянина у складі парижан. Очікувалося, що Сафонов залишить ПСЖ після цього, проте росіянин не хоче йти з клубу. Раніше повідомлялося, скільки зароблятиме Ілля у ПСЖ.