"Маккаби" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги Европы

Киевляне борются за место во втором по силе еврокубке

В четверг, 21 августа, чемпион Украины сыграет первый поединок с чемпионом Израиля в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" Тель-Авив — "Динамо".

В прямом эфире в Украине игру "Маккаби" — "Динамо" покажет "Київстар ТБ" и "2+2". Об этом сообщает пресс-служба Бело-синих.

Обе платформы покажут игру бесплатно, правда, на сервисе "Київстар ТБ" необходима регистрация. Игра "Маккаби" — "Динамо" состоится на "ТСЦ Арене" в Бачко-Тополе (Сербия), начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".