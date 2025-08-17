Арбітриня стала зіркою матчу, захистивши українську мову на футболі (відео)

У чоловічому футболі такого не побачиш

У неділю, 17 серпня, в Україні пройшло кілька матчів чемпіонату країни з футболу серед жінок сезону 2025/26. Ігри третього туру порадували вболівальників не лише великою кількістю голів, а й незвичайним вилученням.

Крім того, рефері Анастасія Романюк стала справжньою зіркою вікенду. Арбітриня матчу зірвала оплески трибун, зробивши зауваження футболістці за російську мову, передає "Телеграф".

У поєдинку 3-го туру "Колос" (Ковалівка) — "Сістерс" (Одеса), який завершився з рахунком 1:2, Романюк під завісу першого тайму показала жовту картку футболістці "Сістерс" Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку. У ситуацію втрутився тренер гостей Денис Колчин. Анастасія пояснила, чому попередила підопічну Колчина, а також розповіла, що попросила футболістку спілкуватися українською мовою, адже це чемпіонат України. Після цього пролунали бурхливі оплески від уболівальників, які добре чули розмову рефері з тренером.

Мовою Росії ми тут не спілкуємось, адже це чемпіонат України. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватись українською мовою. Це чемпіонат України. Анастасія Романюк

Рішення Романюк дивитись з 57:45

Нагадаємо, у квітні в чемпіонаті України з футболу дебютувала відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід. Раніше спортсменка підписала контракт із харківським "Металістом 1925".