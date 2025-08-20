"Маккабі" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київський клуб знаходиться за два кроки від основного етапу ЛЄ

У четвер, 21 серпня, "Динамо" та "Маккабі" Тель-Авів проведуть перший поєдинок стикового раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. Напередодні кияни одноосібно очолили турнірну таблицю у чемпіонаті України.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" — "Динамо". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Маккабі" — "Динамо" (оновлюється)

Новини перд грою

Де дивитись матч "Маккабі" — "Динамо"

У прямому етері в Україні гру "Маккабі" — "Динамо" покаже "Київстар ТБ" та "2+2". Обидві платформи покажуть гру безкоштовно, щоправда, на сервісі "Київстар ТБ" потрібна реєстрація. Гра відбудеться на "ТСЦ Арені" у Бачко-Тополі (Сербія).

Прогноз букмекерів на матч "Маккабі" — "Динамо"

На думку букмекерів, шанси команд у першій зустрічі рівні. Аналітики дають ймовірність 37% на успіх "Маккабі" у першій грі та 36% — на тріумф "Динамо". Що стосується 2-матчевого протистояння, то тут справи інакші — кияни невеликі фаворити. На вихід Біло-синіх в основний етап ЛЄ фахівці дають коефіцієнт 1,70 проти 2,15 за Маккабі.

Історія зустрічей

"Динамо" та "Маккабі" зустрічалися між собою 4 рази. Кияни двічі перемагали, 2 рази було зафіксовано нічию. Востаннє клуби зустрічалися між собою на груповому етапі Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді Біло-Сині двічі перемогли ізраїльтян (2:0, 1:0).

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".