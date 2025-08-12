"Динамо" з ганьбою залишає Лігу чемпіонів, програвши команді російського мільярдера (відео)

Біло-сині тепер спробують зачепитися за Лігу Європи

У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" провело гостьовий поєдинок із кіпрським "Пафосом" у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Перша гра завершилася мінімальною поразкою Біло-Синіх з рахунком 0:1.

Зустріч, що відбулася на "Лімасолі Арені" в однойменному місті, завершилася з рахунком 2:0 на користь "Пафосу". Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни провалили дебют двобою, пропустивши гол на другій хвилині. Рахунок у грі відкрив Міслав Оршич, який скористався метушнею у штрафному майданчику Біло-синіх. На початку другого тайму Жоау Коррея подвоїв перевагу господарів, розстрілявши ворота Нещерета з близької дистанції.

"Пафос" – "Динамо" – 2:0. Перший матч – 1:0.

Голи: Оршич (2), Коррея (55)

Попередження: Кіна (90+4) – Ванат (40)

"Пафос": Неофітос, Пілеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньїч, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомір (Кіна, 67).

"Динамо": Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Михавко, Попов (Біловар, 65), Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльський (Герреро, 60), Кабаєв (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Статистика матчу Пафос – Динамо

Додамо, що "Пафосом" володіє російський мільярдер, засновник мережі продовольчих магазинів "Пятерочка" Сергій Ломакін. Також Ломакіну належать латвійська "Рига", підмосковна "Родіна" та ще один кіпрський клуб "Акрітас".

Кияни були фаворитами протистояння, проте двічі програли кіпріотам. До речі, склад "Динамо" майже в 5 разів дорожчий, ніж склад "Пафосу" (90,6 млн євро і 20,85 млн євро відповідно, — transfermarkt).

Повний відеоогляд матчу "Пафос" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Таким чином, "Пафос" вийшов у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). "Динамо" вилетіло до раунду плей-оф Ліги Європи, де проведе поєдинок з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".